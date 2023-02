Teadlane selgitab: kas tee ja kohv aitavad võidelda vähiga?

Tuleb aga tõdeda, et mitu tassi kohvi ei sobi kõigile. Kui inimesel on kõrge vererõhk või kofeiinitundlikkus, peab kohvi tarbimisel olema tagasihoidlik ja piirduma 1–2 tassi kohviga. Siin on heaks alternatiiviks tee. Roheline tee, eriti aga valge tee, sisaldab palju antioksüdante, küllalt vähe aga kofeiini.

Kus juuakse kõige rohkem kohvi ja teed?

Maailmas on maid, kus inimesed eelistavad juua teed, kuid on ka maid, kus kohvi joomine on populaarsem.

Kohvi kodumaaks peetakse Etioopiat. Kohvi avastamise kohta on mitmeid legende. Küll on linnud, loomad või inimesed söönud kohvipuu marju ja muutunud väga erksaks. Kohviga hakkasid Euroopas kauplema Veneetsia kaupmehed 17. sajandil. Sajandi lõpuks oli kohv tuntud peaaegu kõikjal Euroopas, ka Eestis. 18. sajandil hakati kohviistandusi rajama Kesk- ja Lõuna-Ameerikas. Tänapäeval on Brasiilia suurim kohvitootja maailmas.

Enim juuakse kohvi Põhjamaades. Soomlased tarbivad umbes 10 kilogrammi röstitud kohvi, millele vastab 12 kilo rohelisi kohviubasid. Järgnevad Norra, Island, Taani ja Holland. Eestis tarbitakse ligi kaks korda vähem kohvi kui Soomes. Viimastel aastatel on hakatud kohvi rohkem tarbima ka Hiinas. Näiteks plaanib USA kohvikuhiid Starbucks avada Hiinas lisaks senisele 3000 kohvikule veel 2000. Siiski joob hiinlane aastas vaid kolm tassi kohvi. Soomlane joob keskmiselt viis tassi kohvi päevas.

Võiks arvata, et enim joovad teed hiinlased, kuid esikohal on Türgi, kus elanik tarbib aastas üle kolme kilogrammi teed. Teisel ja kolmandal kohal on Iirimaa ja Ühendkuningriik, kus juuakse ligi kilo vähem teed. Järgnevad Iraan ja Venemaa.

Hiina legendi kohaselt algas tee ajalugu ligi 5000 aastat tagasi, kui selle avastas imperaator Shen Nong. 16. sajandil tutvustati teed Portugali kaupmeestele ning sajand hiljem oli see juba populaarne brittide seas.

Teed toodetakse maailmas üle viie miljoni tonni, enim toodetakse musta ja rohelist. Prognoosi kohaselt tõuseb musta tee toodang aastaks 2023 ligi 4,2 miljoni tonnini ja rohelise tee toodang kolme miljoni tonnini. Suurimad tee tootjad on Hiina ja India.