Arsti kodust leiti 2246 loote jäänused

«Võin öelda, et 31 aasta jooksul, mil olen seda tööd teinud, pole ma kunagi midagi sellist näinud - mitte kunagi. See on kummaline, üks kord elus juhtuv kogemus,» rääkis politseiülem Mike Kelley. Tema sõnul oli juba leitu seisukorra järgi selge, et tegu on vanade säilmetega. Meditsiiniliste protseduuride jälgi surnud tohtri elupinnalt ei leitud.