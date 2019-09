USA teadlased lõid kiilaspäisuse raviks elektrilise mütsi

Uuringu juures töötanud USA Wisconsin-Madisoni ülikooli professor Xudong Wangi arvates on tegu väga praktilise juuste taastootmise tehnikaga. Seade ei pane juukse folliikuleid siledal nahal uuesti idanema, vaid reaktiveerib uinunud juukseid tootva struktuuri. Tehnoloogiat saab kasutada varaste kiilaspäisuse sümptomite ravimiseks ning sellest ei pruugi olla abi neile, kes on olnud täiest kiilad juba aastaid. Kuna seade saab energiat kandja liigutustest, ei vaja see keerulist elektroonikat või kogukat akut. Samuti on peas kantav seadeldis nii diskreetne, et seda saab kanda mütsi all, ilma, et keegi seda märkaks.