Vabatahtlikud korjasid 1635 kasutatud süstalt

Keskustes pakutakse nõustamist, sotsiaalabi, toimub süstlavahetus ja jagatakse ning õpetatakse kasutama üledoosi puhul elupäästvat ravimit naloksoon. Kahjude vähendamise keskused on sageli esimeseks kohaks, kus sõltuvusprobleemiga inimesega kontakt saavutatakse ja ravile minema motiveeritakse.

MTÜ Convictus Eesti kahjude vähendamise teenuse juht Greete Org rõhutab, et sõltuvusprobleem ei puuduta vaid kitsast elanike ringi, vaid probleem on laiem. Eestis elab hinnanguliselt kokku 8600 süstivat inimest vanuserühmas 15-44, neist suurem osa Harjumaal ja Ida-Virumaal. «Oluline on teada, et kahjude vähendamise keskused saavad abiks olla nii sõltlasele endale kui tema lähedastele, et moodustada ühine tugev tugivõrgustik abivajajale. Kui teate kedagi, kes vajab abi ja tuge, siis ärge pöörake talle selga, vaid motiveerige teda tulema kahjude vähendamise keskusesse,» kommenteeris Org.

Uuringud näitavad, et kahjude vähendamise keskused aitavad piirkonnas turvalisust tõsta ning et keskustes käivad narkootikumide tarvitajad on viis korda rohkem nõus vastu võtma abi ning minema ravile kui need, kes keskusi ei kasuta. Seega aitavad keskused narkoprobleemi nii piirkonnas kui ka ühiskonnas tervikuna leevendada.

Kokku on Eestis eri piirkondades praegu 33 kahjude vähendamise teenuse osutamise kohta, millest 14 on statsionaarsed keskused ja 19 väljatööl põhinevad. Tallinna keskused asuvad aadressidel Lastekodu 6, Sitsi 28 ja Magasini 32, Maardu keskus asub aadressil Kallasmaa 12. Narvas aadressil Partisani 6. Lisaks sõidavad mööda Eestit ringi kaks nõustamisbussi.

Tallinnas ja Maardus korjati kokku 633 süstalt või nõela. Korjed toimusid Tallinnas Õismäel, Mustamäel, Tondil, kesklinnas, Koplis ning Lasnamäel. Ida-Virumaal leiti kokku 1002 süstalt, millest suur osa, 655, pärines Narva tänavatelt. Süstlaid korjati ka Kohtla-Järvel, Sillamäel ja Kiviõlis.

Kui Narvas ja Kiviõlis toimusid koristustalgud esmakordselt, siis Tallinnas on need MTÜ Convictus Eesti algatusel kujunenud juba traditsiooniks. Selle aasta aprillis korjasid vabatahtlikud Tallinna ja Maardu tänavatelt kokku 696 süstalt. Kõige rohkem süstlaid leiti sarnaselt kevadega Lasnamäelt, Põhja-Tallinnas ja Kristiine linnaosas Tondil. Võrreldes aprilliga leiti vähem süstlaid Maardus, Tallinnas Õismäe ja Mustamäe linnaosades ning kesklinnas. Lisaks kampaania korras korjatud süstaldele teevad seda kahjude vähendamise keskuste töötajad regulaarselt, et aidata hoida meie elukeskkonda puhta ja turvalisena. Tänavatel märgatud süstaldest võib märku anda lähima keskuse töötajatele. Keskuste kontaktid leiab www.narko.ee.