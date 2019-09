Lehepuhurid seavad ohtu inimese vaimse ja füüsilise tervise

Lisaks õhu kvaliteedile on lehepuhurid ohtlikud ka inimese kuulmisele ning vaimsele tervisele. Õhupuhurid rikuvad kuulmist ning tekitavad regulaarset mürareostust. Teadlased on kindlaks teinud, et liigne müra põhjustab inimestel ärevushäireid ja suurendab depressiooni ning teiste vaimsete häirete riski. Eriti ohtlik on lehepuhurite müra lastele ning lemmikloomadele, kes on selle mõju suhtes tundlikumad.