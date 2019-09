Eesti perearstid: riiklikku vaktsineerimiskorraldust tuleks põhjalikult uuendada

«Küsisime perearstidelt tagasisidet, mis on põhilised murekohad seoses vaktsineerimisega ja panime kokku teemad, mis on meie ettekujutus, kuidas saaks vaktsineerimise korraldust Eestis parandada,» rääkis perearstide seltsi juhatuse liige Argo Lätt.

Ettepanek on koostada uus kaasaegne riikliku immunoprofülaktika kava alusdokument aastateks 2020-2030. Samuti võiks luua immuunprofülaktika kompetentsikeskuse, kus tervishoiutöötajad saaksid küsida keerukamate immuniseerimisega seotud probleemide osas erialaspetsialistilt nõu. Näiteks seoses immuunpuudulikkusega patsientide vaktsineerimisega, immuniseerimisskeemide koostamisega juhtudel, kui patsient on osaliselt vaktsineeritud mõne teise riigi immuniseerimiskava järgi, riskirühmade vaktsineerimisega, kontaktijärgsete ennetusmeetmega jne.

«Meil kõigil võiks tekkida konkreetne arusaam, et vaktsineerimine, kui tõsiseid terviseprobleeme ennetav tegevus, annab riigile tugeva majandusliku kasu ning seetõttu peaks riik igati toetama vaktsineerimise edendamist,» selgitas Lätt. «Näiteks võiksid vaktsiinidele või nende reklaamile kehtida leebemad meetmed kui praegu retseptiravimitele. Mõtteviis peab muutuma. Haigete ravi asemel hoolitsegem haigestumiste vähendamise eest.»

Kolmas ettepanek on lisada riiklikku immuniseerimisprogrammi uued vaktsiinid või laiendada vaktsineerimise sihtrühma. Näiteks võiks kaaluda pneumokokk-nakkuse vastase vaktsiini ja tuulerõugete vastase vaktsiini lisamist immuniseerimiskavasse ning HPV- ja gripivastase vaktsineerimise sihtrühmade laiendamist. Selle üle, mida lülitada riiklikku programmi või mitte, peaks otsustama immuunprofülaktika ekspertkomisjon

Ettepanek on muuta seadusandlust koolides toimuvate vaktsineerimiseks nõusolekute küsimise osas. Võiks kaaluda, et vaktsineerimisest keeldumiseks oleks vajalik lapsevanema poolt edastada kooli tervishoiutöötajale avaldus ning selle puudumine loetaks lapsevanema poolseks nõustumiseks vaktsineerimisega. Lisaks palutakse kaaluda võimalust, et kooliõpilane ise saaks aktiivselt osaleda vaktsineerimise nõusoleku või keeldumise protsessis.