Kas mahlajäätisega saab ravida külmetushaigusi?

Täiskasvanud haigestuvad aastas keskmiselt kaks kuni kuus korda külmetushaigustesse, lapsed seitse kuni kümme korda. Haiguse põhjustajaks on viirus või bakterid, kuid sümptomid tekivad inimese immuunsüsteemi tegevuse tõttu. Kokkupuutel bakteritega vabanevad kehas immuunsüsteemi molekulid, mis asuvad haigusega võitlema. Need molekulid stimuleerivad kurgu närve, mis põhjustab valu.

Arstide sõnul võivad külmutatud marjad, jäätised ja külmad joogid kurguvalu leevendada, sest need jahutavad põletikulisi kudesid ning tuimestavad närve. Kui närvide temperatuur langeb, vähenevad valu signaalid ning inimene tunneb end paremini. Oluline on haiguse korral eelistada mahlajäätist või jäätist, mis ei sisalda piima, sest piimatooted suurendavad organismis põletiku taset ning aeglustavad paranemist.

Oluline on piisavas koguses vedelikke tarbida, sest vedelikupuuduses organismil on raskem põletikuga võidelda. Teadlased on kindlaks teinud, et soojad joogid leevendavad juba tarbimise ajal mitmeid külmetuse sümptomeid nagu külmavärinad, kinnine nina ning kurguvalu. Seetõttu on oluline juua iga paari tunni tagant vett või teed ning vajadusel leevendada kurguvalu jäätise või külma joogiga.