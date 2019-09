Mälutreeneri 10 nippi, mis panevad mõistuse täisvõimsusel tööle

Jim Kwik on maailmatuntud kiirlugemise ja mälu parandamise ekspert, kes aitab oma kursustega inimestel edukamalt õppida. Kuigi paljud Kwiki nõuannetest on tervisesõpradele juba niigi levinud teadmine, ei pruugi nendest kinnipidamine kõigil just eeskujulik olla. Kwiki sõnul tuleks pidada kinni kõikidest punktidest, et suurendada oma õppimisvõimet ja parandada üleüldist elukvaliteeti.

1. Korralik toitumine

Sa oled see, mida sööd, seega vali ajule kasulikud toidud. Mõtlemist toetavad avokaadod, mustikad, Kreeka pähklid, brokoli, munad, lõhe, tume šokolaad, kurkum, MTC õli.

2. Vabane automaatsetest negatiivsetest mõtetest

See idee pärineb dr Daniel Amenilt, kes kirjutas raamatu Use Your Brain to Change Your Age (Kasuta oma aju, et muuta oma vanust). Automaatsed negatiivsed mõtted, nagu: ma pole piisavalt hea või mul on halb mälu, on piirangud, mida inimesed endale seavad. Kui võitled enda piiride hoidmise eest, ei kao need kuskile, sõnas Kwik.

3. Treeni

Aju saab keha liigutamisest kõvasti kasu. Teadusuuringud on tõestanud, et kõik, mis on kasulik su südamele, on ka hea ajule. Spordiga tegelevatel inimestel on parem vere- ja hapnikuvarustus ajus. Samuti saavad nad vaimsetes testides paremaid tulemusi.

4. Ajutööd toetavad toitained

Kui arvad, et ei saa kõiki vajalike toitaineid kätte tavalisest toidust, võta neid toidulisandina juurde. Tihti on inimestel puudu oomega-3 rasvhapetest, taimetoitlastel aga hoopis B-vitamiinist.

5. Positiivne seltskond

Sinu sotsiaalne võrgustik suurendab aju potentsiaali. Muutud selle sarnaseks, kellega veedad kõige enam aega. Seega pane tähele, kas sind ümbritsevad inimesed mõjuvad hästi sinu vaimsele tervisele.

6. Puhas keskkond

Kas pole lihtsam keskenduda, kui töölaud on puhas ja korras? Sinu väline maailm on sisemise maailma peegeldus.

7. Uni

Treening lõhustab lihaseid, uni uuendab neid. Hea ööuni aitab keskenduda, selgemini mõelda ja paremaid otsuseid teha. Uni on oluline mälu jaoks, sest just sel ajal kanduvad mälestused lühimälust üle pikaajalisse mällu.

8. Kaitse oma aju

Aju on vastupidav, kuid ühtlasi ka väga habras. Kaitse oma kõige väärtuslikumat vara vältides vigastusi ja kandes alati kiivrit.

9. Uued teadmised

Võid saada vanemaks, kuid samal ajal võid muutuda ka targemaks. Uusi ajurakke on võimalik läbi neurogeneesi luua kuni surmahetkeni. Neuroplastilisus on aju võime luua uusi seoseid. Einsteinil ei olnud suurem aju, kuid tal oli rohkem seoseid kui enamikul inimestest. Peamised võtmed neuroplastilisuse ja neurogeneesi tekkimiseks on toitained ja uudsus. Ajule tuleb pakkuda stressi ja stimuleerida seda treeninguga ning toita seda uute teadmistega.

10. Stressi maandamine