Täiskasvanute ülekaalulisus võib olla tingitud lapsepõlves tarbitud suhkrust

Liigse suhkru ning eriti magustatud jookide tarbimine on tuntud ülekaalulisuse põhjustaja nii lastel kui täiskasvanutel. Paljud terviseuuringud on leidnud, et suhkur on üks peamisi ülekaalulisuse epideemia põhjustajaid. Üks probleem selle teooria juures on aga fakt, et suhkrutarbimine on USAs alates 1990. aastatest langenud, ülekaalulisus aga siiani pidevalt tõusnud.