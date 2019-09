Vaata kaardilt: kas sinu koduapteek vastab apteegireformi nõuetele?

Vastavalt seadusele peavad apteegid viima end uute nõuetega kooskõlla 1. aprilliks 2020. Mitmed apteegid on seda juba teinud või tegemas. Aega selleks on natuke rohkem kui kuus kuud.

Kaardil kajastuvad kõik Eesti üldapteegid vastavalt sellele, kas nad hetkel juba vastavad rakenduvatele nõuetele või mitte. 01.09.2019 seisuga on uute nõuetega vastavuses 161 apteeki ning 332 apteegi puhul on vaja teha muudatusi nõuetega vastavusse viimiseks.

Kaardil on võimalik vaadata nii tervikpilti kui ka lähivaadet huvipakkuvale piirkonnale, seega on kõigil võimalik üle vaadata endale oluliste piirkondade apteekide seis. Lisaks saab filtrite abil kuvada apteeke lähtuvalt nende liigitumisest põhi- või haruapteegiks ning paiknemisest maal, linnas või konkreetsetes maakondades ja haldusüksustes. Kaardil uuendatakse andmeid iga kuu alguses.

Ravimiamet on teadlik piirkondadest, mis võiksid praegustel andmetel jääda tuleva aasta 1. aprilli seisuga ilma apteegita. «Oleme ühendust võtnud kõigi apteekide tegevuslubade omanikega, kellel on vaja tegevusloaga seoses teha muutusi, et vastata tuleva aasta 1. aprillil kehtima hakkavatele uutele omandinõuetele. Riik ei saa sekkuda ärilistesse tehingutesse, ent hoiame tähelepanu all eelkõige piirkondi, kus apteegi kadumine mõjutab konkreetse elanikkonna ravimite kättesaadavust enim. Vajadusel võtame rakendusaja lähenemisel lahenduste otsimiseks ühendust ka kohalike omavalitsuste, rendileandjate ja proviisoritega, kes sooviks seal kandis apteeki luua,» sõnab Ravimiameti peadirektor Kristin Raudsepp.