Eesti Perearstide Selts: arstide ja apteekrite omandipiirangu vaidlustamise taga on ärihuvid

Eesti Perearstide Selts taunib Eesti Apteekide Ühenduse avaldusi ravimite kättesaadavuse vähenemise kohta apteegireformi jõustudes. «Ravimite kättesaadavuse halvenemise ja hindade tõusuga ähvardamist ei luba endale ükski tervishoiutöötaja. Sellised meetodid näitavad otseselt, kuidas ärihuvid varjutavad peamise meditsiini põhimõtte, milleks on mitte kahjustada patsienti ega külvata paanikat. Perearstid ei ole kunagi väitnud, et ettevõtlus oleks neile koormav, vaid seda, et ettevõtjaks saavatel noortel arstidel peab olema võimalus saada alustamisel aega nimistusse süvenemiseks,» ütles Eesti Perearstide Seltsi juht dr Le Vallikivi.

«Tervishoius peab olema selgelt eristatud äriline huvi ning patsiendi vajadusest lähtuv meditsiiniline otsus. Ainult nii on tagatud patsiendikeskne ja vajaduspõhine arstiabi,» sõnas dr Le Vallikivi. «Tänane perearstisüsteem, kus otsuste tegemine lähtub meditsiinilisest kompetentsist ja arsti teadmistest, on toimiv mudel, mille eest seisavad patsientide esindajana riik, arstid ning apteekrid.»

Eesti Perearstide Selts tunnustab sõltumatuid apteekreid esmatasandi meeskonna liikmetena ning peab ainuõigeks apteegireformi läbiviimist kokkulepitud korras. «Apteekrite Liit ning Proviisorite Koda erialaorganisatsioonidena on väljendanud selget valmisolekut proviisorapteekidele üleminekuks ja oleme kindlad, et see võimekus on olemas. Esmatasandi meeskond vajab proviisorite sõltumatut kompetentsi,» tähendas Vallikivi.