Murtud süda sushist: naine sattus peale toiduapsakat haiglasse

Meditsiiniajakirjas BMJ Case Reports avaldatud juhtum räägib ebatavalisest loost, kus hilistes 60. aastates naine külastas pulma, kus sõi suures koguses rohelist dipikastet. Kuigi naine arvas algul, et tegu oli avokaadoga, selgus üsna pea, et söödud sai hoopis Jaapani mädarõigast ehk wasabi pastat.

Arstid tegid talle elektrokardiogrammuuringu, mis näitas, et naine kannatab takotsubo kardiomüopaatia ehk murtud südame sündroomi käes. See tähendab ajutist südame pumpamisfunktsiooni katkestust ühes südame osas. Tavaliselt toob sündroomi esile äärmuslik emotsionaalne ja füüsiline stress, näiteks armastatu surm või autoõnnetus. Enamik inimesi, kes murtud südame sündroomi kogevad, on üle 50-aastased. Arstide sõnul on patsiendi murtud südame sündroom esimene, mis tuli vaid toidust. Varem on taolisi juhtumeid seostatud anafülaksia ehk allergilise reaktsiooniga.