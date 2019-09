Levinud lauguliste söömine võib kahandada selle vähiliigi tekke riski

Sibul ja küüslauk on rahva seas tuntud haiguste eemalepeletajad, mitmed teadusuuringud on vaadanud seoseid sibula ja küüslaugutarbimise ning erinevate vähkide vahel. Üldiselt on uuringud leidnud, et mida rohkem inimesed neid köögivilju tarbisid, seda väiksem oli nende risk erinevate vähkkasvajate tekkimiseks, vahendab Medical News Today.

Vähem ulatuslikult on vaadatud seoseid rinnavähiga. New Yorki osariigi ülikooli epidemioloogia doktorant Gauri Desai otsustas vaadata teemat Puerto Rico naiste näitel. Selle piirkonna naised valiti kahel põhjusel: Puerto Ricos esineb rinnavähki vähem kui USAs, tervel saarel on populaarne kasutada kastmete valmistamiseks maitseainesegu sofritot, mis koosneb peamiselt küüslaugust ja sibulast.

Desai kasutas haiglate andmeid ja leidis 314 naist, kellel diagnoositi aastatel 2008-2014 rinnavähk. Samuti kaasati uuringusse 346 kontrollisikut, kes olid nagu uurimisgruppki vanuses 30-70-aastat, kuid, kel polnud vähki esinenud. Uurijad küsisid osalejate küüslaugu ja sibula tarbimise harjumuste kohta.