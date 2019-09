See trenn mõjub vaimsele tervisele kõige paremini

Erinevad trennid mõjuvad tervisele erinevalt. Neuroloogid selgitasid välja, et kõige tõhusam trenn ärevuse leevendamiseks on tantsimine. Tantsutrennil on mitu kasutegurit: positiivne sotsialiseerumine ja grupikuuluvus, muusika ja rütmi tunnetamine, pidev õppimine ning füüsiline pingutus. Tantsutrenn on eriline selle poolest, et kavad, sammud ja muusika vahelduvad pidevalt ning inimesed on sunnitud igal nädalal meelde jätma uued sammud ning suutma koordineerida samaaegselt füüsilist liikumist, mälu ja muusikataju. See parandab eri aju osade vahelist koostööd ning signaalide kiirust.