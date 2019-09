Need vürtsid ennetavad mitmeid kroonilisi haiguseid

Kaneel sisaldab suures koguses antioksüdante, mis võitlevad kehas oksüdatiivse stressiga. Teadlased võrdlesid 26 populaarse vürtsi antioksüdantide sisaldust ning leidsid, et kaneelis on neid kõige rohkem. Kaneelile jääb alla ka supertoiduna tuntud küüslauk ning mitmete kasulike omadustega pune. Tänu suurele antioksüdantide sisaldusele aitab kaneel ennetada vananemisega kaasnevaid muutuseid. Antioksüdandid võitlevad organismis vabade radikaalidega ning aitavad hoida keharakkude tervist.

Ingver vähendab organismis põletikku ning ennetab südamehaiguseid. 2015. aastal tehtud uuringust selgus, et kõigest kaks grammi ingverit päevas vähendas diabeedihaigete veresuhkrut 12 protsenti. Lisaks on ingveril tugev põletikku leevendav toime, mis tähendab, et see ennetab mitmeid kroonilisi haiguseid nagu vähk, südamehaigused ning dementsus.