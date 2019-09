Pea ei tööta: kuidas endale kiire restart teha?

Ajakiri Sport soovitab teha selles tegevuses väike paus ja oled hiljem kordades produktiivsem. Jah, sulle võib tunduda, et ei ole võimalik minutitki oma kallist ajast raisata, sest ettevõetud ülesanne on vaja lõpule viia, aga tee siiski proovi. Ei ole mõtet istuda tuima näoga arvuti taga, kui sõrmed klahvidele asjalikku teksti ei suuda trükkida. Parem tegele mõnda aega millegi täiesti teistsugusega ja pärast üllatud suure tõenäosusega positiivselt. Ajakiri Sport annab mõned soovitused, kuidas teha kiire restart.

Pane arvuti kinni ja mine pooleks tunniks välja jalutama. Ära telefoni kaasa võta, sest selle iga piiks võib jalutuskäiku segada. Telefoni asemel haara hoopis kaasa paber ja pastakas. Kõndides tunned juba mõne aja pärast, et ärevus hakkab taanduma ja pähe võivad tulla isegi mõtted, kuidas pooleliolevat ülesannet lahendada või milliste sõnadega kõnet alustada. Sellisel juhul võta paber ja pastakas välja ning kirjuta head mõtted üles.

Kui oled kontoris, siis tõuse laua tagant ja korrasta põhjalikult oma sahtleid, pane laualt ära üleliigsed asjad, vii kohvitass kööginurka ja pese see ära. Kui kraanikausis vedeleb teisigi nõusid, siis pese ka need ja pane kappi. Jäta kööginurk endast läikivana maha (usu, see üllatab ka koristajat).