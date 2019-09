Üllatav põhjus, miks vanematele inimestele uue põlvkonna muusika ei meeldi

Uuringutest on selgunud, et 33ndaks eluaastaks on inimestel muusikamaitse niivõrd kindlalt paigas, et uute muusikastiilidega tutvumine ei paku enam huvi. Nooruses populaarseks ning oluliseks kujunenud laulud ja artistid jäävad üldiselt paika kogu eluks.

Sellel võib olla neuroloogiline põhjendus – nimelt leidsid teadlased, et aju võime eristada helisid, rütme ning akorde võib aja jooksul nõrgeneda. Seetõttu kõlab uus muusika vanemale põlvkonnale sageli ühesugune ja igav ning eelistatakse juba tuttavaid rütme, helistikke ning meloodiaid. Oluline faktor on ka kokkupuute sagedus – mida rohkem inimene mingit pala kuuleb, seda suurema tõenäosusega see talle meeldib. Uuringud näitavad, et inimesed eelistavad kuulata laule, mida nad tahtmatult raadiost sageli kuulnud on ka siis, kui alternatiiv on võrdlemisi sarnane, kuid muidu tundmatu laul.