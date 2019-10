Pereterapeut õpetab suhtes ohjad enda kätte haarama

Lapsele piisab esialgu 5–10 minutist jagamatust tähelepanust

On ka olukordi, kus laps justkui käitub halvasti. «Kui ta aga minu juures ruumis on, peab ta ennast viisakalt üleval ning koolis on samuti kõik hästi. Nendel juhtudel võib olla kodus veel midagi lahti: näiteks keegi on tõsiselt haige, füüsiline haigus, lein või pereliikme sõltuvus ehk ühte pereliiget ei olegi lapse jaoks olemas,» rääkis Siska. Kahtlemata mõjutab lapsi üleüldine olukord riigis ja pere majanduslik olukord. On vanemaid, kes peavad töötama kahel või pooleteisel töökohal ja ei leia selle kõige juures enam oma laste jaoks aega. Selle asemel et öelda, et mul ei ole aega, soovitab Siska öelda, et see pole minu prioriteet. «See võib inimesele elus uue perspektiivi anda, sest kas ema ütleks oma lapsele, et sa ei ole minu prioriteet?» küsis psühholoog.

Tema sõnul tuleks meelest pidada, et laps ei vaja palju, esialgu piisab 5–10 minutist jagamatust tähelepanust, ja laps väsib ka ise ära. «Näiteks kui laps ütleb, et ema tule vaata, aga emal pole aega. Siis aga heliseb telefon, ema võtab vastu ja räägib telefoniga. Laps mõtleb kohe, et see inimene seal telefonis on tähtsam kui tema,» sõnas Siska. Kui pereliige vajab sind, siis võta tema jaoks see üks hetk, soovitas ta. Vanemad ütlevad sageli, et laps jääb küsima ja tüütab. See võib aga psühholoogi sõnul tullagi sellest, et ta ei saa oma vajalikku jagamatut tähelepanu. «Teinekord on paar minutit jagamatut tähelepanu just see, mis näitab lapsele, et ta on oluline ja sinu jaoks prioriteet. Lõpuks käib vanem tööl ju ikka enda pere ja laste jaoks,» rääkis psühholoog.

Viis moodust, kuidas vähendada ärevust

«Ärevust ja hirmu tunneme kas muretsemise, pingetunde, halva ootuse või muu sarnasena,» kirjeldab peaasi.ee üks asutajaliige ja lastepsühhiaater Ere Vasli. Ärevus on reaktsioon reaalsele või ettekujutatud ohule. Kui ärevus põhjustab aga igapäevaseid või sagedasi probleeme tavaelus, võib olla tegu ärevushäirega.

Vasli sõnul võib ärevushäirele viidata see, kui ärevust või hirmu on väga palju ja sageli, see on väga tugev, peaaegu ei lähegi üle ja on väga raske lõõgastuda, hakkame ärevust põhjustavaid olukordi vältima ja kui ärevus häirib oluliselt meie igapäevast elu.

«On oluline teada, et ärevushäired alluvad ravile. Kindlasti tasub tugeva ärevuse korral pöörduda perearsti, vaimse tervise spetsialisti või peaasi.ee meeskonna poole, et saada tuge. Samas on ka mitmeid viise, mida saame iseseisvalt rakendada ärevuse teadlikuks vähendamiseks,» sõnas Vasli. Psühhiaater jagab viis toimivat soovitust.

1. Mõtlemise muutmine