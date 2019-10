Kõikide hooldekodude järjekorda saab end tänasest panna üheainsa veebisaidi kaudu

1paigake.ee veebilehel saab tänasest otsida 174 Eestis tegutseva hooldekodu hulgast just endale sobiva ning lisada end selle hooldekodu järjekorda. Kui hooldekodu on võimaldanud vaba koha olemasolul selle kohest broneerimist, saab koha sealsamas ka kohta broneerida.

Hooldekodud saavad 1paigake.ee keskkonnas mugavalt kirjeldada oma maja, teenuseid, hindu ja võimekusi. Hooldekodudele on kogu avaliku esitlemise ja järjekorra haldamise teenus tasuta.

«Sellise keskkonna loomise idee tekkis juba kolm aastat tagasi, Garage48 ürituse käigus, esimene prototüüp sündiski siis. Mul on hea meel, et just tänasel eakate päeval saame pakkuda loodud teenust uuel tasemel,» ütles Rull.