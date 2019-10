Levinud viga, mida vanemad teismelistega rääkides teevad

Uuringus osales rohkem kui 1000 14–15-aastast noort, kes said vanematelt 30 käsklust esmalt neutraalse hääletooniga ning seejärel kontrollival toonil. Laused olid samad, vaid hääletoon vahetus. Tulemustest järeldus, et kui vanemad soovivad, et teismelised reageeriksid palvetele positiivse suhtumisega, on mõistlik rääkida rahuliku, sõbraliku ja avatud hääletooniga. Palved on parem esitada dialoogi vormis, mis jätab teismelisel voli ja valiku reageerida.