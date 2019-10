Eesti modell: kuidas anoreksia mind peaegu tappis

Tellijale

Ainukesena kahetseb ta valu ja muret, mida põhjustas vanematele. Anoreksia viis Kairi lõpuks taastusravikeskusesse, kus ta veetus pool suve. Ta nendib, et kuna tegu on tõsise vaimse haigusega, siis ei parane paljud sellest kunagi. Küll aga loodab Kairi, et tema kogemused ja teekond paranemiseni aitavad vähemalt ühte inimest, kes kannatab sama probleemi käes.

Minu söömishäire algas 19-aastaselt. Oli viimane keskkooliaasta ning mind märkas ostukeskuses motelliagentuuri värbaja. See oli minu jaoks suur asi, sest ma polnud end kunagi erilise või ilusana tundunud, ma polnud keskkoolis populaarne, ning tundsin end pigem üksiku, koleda ja masendununa. Kohtusin modelliagentuuriga, kus kästi mul kaotada viis kilogrammi. Olin alati olnud sale ning ealeski polnud mõelnud dieedi pidamisele. Ma ei pidanud vaatama, mida söön ning mäletan, et pitsa, pasta, burgerid ja kartulikrõpsud olid suur osa minu nädalast või isegi igast päevast.

Oma loomult olen aga selline, et kui midagi väga tahan, pean selle saama. Teadsin, et modellimaailma pääsemiseks pidin olema 0-suuruses. Samuti leidsin, et mul ei ole sellest midagi kaotada, vaid ainult võita. Tüdrukule, kes ei tundnud end kunagi erilisena, öeldi lõpuks, et ta on ilus, kuid selleks, et modellina tööd saada, tuli vaid natuke rasva kaotada.