Kas julged proovida? Taimetoidu väljakutsega on liitunud pea 800 inimest

Taimetoidu Väljakutse 22/66 on Eesti versioon tuntud rahvusvahelisest kampaaniast, millest on osa võtnud mitmed Hollywoodi staarid nagu Beyonce, Jay-Z ja Oprah. Tegemist on programmiga, mille jooksul saavad osalejad 66 tasuta retsepti, et proovida 22 päeva taimset toitumist.