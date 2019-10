Kuidas valida erivajadusega lapsele kooli jaoks sobilik abivahend?

Eesti suurima abivahendikeskuse lasteterapeudi Helena Lõune sõnul on kooliaasta algus hea aeg lapse abivahendivajaduse hindamiseks, sest praeguseks on juba selge, millises keskkonnas ja milliseid tegevusi õppetegevus hõlmab - kas on vaja näiteks sobivat eriiistet, seisulauda või kergemat ratastooli.

Arvesta õppekeskkonnaga

«Lapse jaoks parima lahenduse leidmiseks tuleks pidada silmas tema vajadusi ja tervislikku seisundit, samas on väga tähtis ka keskkond, kus abivahendit kasutatakse - kas siseruumides või õues, kodus või koolis,» paneb Lõune lapsevanematele südamele.

Nii näiteks pole mõistlik transportida igapäevaselt kooli sama käru, mida laps kasutab ka kodus, vaid üürida või soetada koolis toimetamiseks teine samasugune käru.

Pea nõu tugivõrgustikuga

Invaru lasteterapeudi Piret Kaasiku sõnul on äärmiselt oluline pidada nõu ka õppeasutuse tugispetsialistidega, kes lapsega igapäevaselt tegelevad ning lastel abivahendeid kasutada aitavad.

«Õpetajad, kes teavad kõige paremini õppetöö sisu ja tegevusi ning näevad lapsi koolikeskkonnas, oskavad anda head nõu nende täpsete vajaduste kohta. Näiteks matemaatika või meisterdamise tunnis võib laps õppetöö tegemiseks vajada spetsiaalset eriistet, mis tagab õige istumisasendi ja kõrguse ning toestab keha ja pead, samas kui liikmustunnis või näiteks söögivahetunnis oleks mugavam kasutada hoopis käru, mis lihtsustab lapse transportimist,» selgitab Kaasiku.

Kutsu appi terapeut ja tehnik

Lõune ja Kaasiku sõnul ei tea lapsevanemad tihti, et Invaru terapeudid ja tehnikud on valmis külastama peresid ka nende kodus, lasteaias, koolis või päevakeskuses üle terve Eesti.

«Visiitidel on meie terapeutidel abivahendid juba kaasas ning laps ja pere saavad selle sobivust kohapeal proovida. Sageli saame kaasa võetud abivahendi ka kohe kliendile üürile anda,» räägib Kaasiku. Ta lisab, et koos terapeudi ja tehnikuga reguleeritakse abivahendi mõõdud lapse vajadustele vastavaks ja õpetatakse peredele ka vahendi õiget kasutamist.

Võimalusel üüri enne kui ostad

Lõune sõnul ei tasu abivahendi ostuga kiirustada, sest tihti on võimalik seda eelnevalt üürida. «Abivahendi üürimine on mugav ja soodne viis, kuidas selgitada välja abivahendi tegelik sobivus lapsele. Lapsed kasvavad kiiresti ning nende abivahendivajadus võib samuti kiirelt muutuda, samuti on üürimine vahel ka majanduslikult mõistlikum kui abivahendi väljaostmine,» märgib Lõune. Ta lisab, et kõik üüritavad vahendid läbivad enne nö uuele ringile minekut põhjaliku hoolduse.

Varu sobiva abivahendi leidmiseks aega

Nii Lõune kui Kaasiku soovitavad abivahendi otsimiseks kindlasti aega varuda, sest protsess alates vajaliku tõendi hankimisest kuni sobiva abivahendi tellimise, väljastamise ja kohandamiseni võib võtta aega.

«Abivahendi väljastamisel õpetame seda ka kasutama ning hooldama, sest vaid nii on abivahendist lapsele ja tema lähedastele kõige rohkem kasu,» selgitab Lõune. Ta lisab, et see, kas abivahendit saab juba olemasolevate seast üürida või tuleb see lasta eritellimusel valmistada, selgub siis, kui lapsevanemad on juba abivahendikeskusesse pöördunud.

Kaasiku sõnul tuleks kindlasti meeles pidada, et laste abivahenditele saab riigipoolset soodustust. Soodustuse saamiseks tuleb abivahendikeskusesse tulles kaasa võtta isikliku abivahendi kaart, abivahendi tõend ja puude otsus selle olemasolul.