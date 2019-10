Vaata, kui palju maksab koht eesti moodsaimas vanadekodus

«Huvi uue Pihlakodu vastu on olnud väga suur – meil oli enne tänast registreerunud 300 reaalset huvilist ja kui ametlik avamine on nüüd, siis esimesed paarkümmend elanikku on on juba oma uude koju sisse kolinud ja teist sama palju on lepinguid uute klientidega sõlmitud,» märkis Pihlakodu hooldekodude ketti haldava Viru Haigla juhatuse esinaine Kadri-Ann Tivas.