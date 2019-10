Kosmeetik õpetab: kuidas pikal lennureisil näonahka hooldada

Ella Beauté salongi kosmeetik Inga Raa rääkis, et kõige olulisemaks nõuandeks on reisil nahka mitte üllatada. «Reisielu on juba olemuselt natuke teistsuguse graafiku ja uneaegadega kui tavaelu ning kui sellele lisada veel teine kliima ja eristuv toit, siis on organism niigi kergelt šokis,» selgitas Raa. Seega tuleks pakkuda nahale minimaalselt üllatusi ja erinevalt levinud praktikale pole reisil olles mõistlik katsetada uusi kreemitestreid, seda võiks teha pigem kodus. «Reisile minnes võiks pakkida nahale tuttav kreem, seerum, mask ja puhastusvahend väikestesse konteineritesse, unustada ei tohiks ka päikesekaitset,» lisas Raa.