Kosmeetiku nipid: kuidas saada särav ja terve näonahk

Kosmeetik Inga Raa. FOTO: Andrei Ozdoba

Tihti teeb nahale karuteene see, et inimesed ei kasuta oma nahatüübile vastavaid ilu- ja puhastustooteid. «Kui lähed ka poodi meigituna, siis klienditeenindaja ei näe su tegelikku näonaha probleemi,» nentis Raa.

Edasi on kosmeetiku sõnul näohoolduse A ja O näopuhastus. «Eriti oluline on see meigi kasutajatel. Õhtul ei tohi enne magama minna, kui näopuhastamise vatt on valge jää,» rõhutas Raa. Üks oluline hooldusvahend, mida paljud ei oska hinnata, on näotoonik. «Kliendid ütlevad, et neil nägu nii õudselt kisub ning see tuleb just tooniku mitte kasutamisest. Kui sul on janu, siis sa jood vett. Samamoodi on toonik näonahale janukustutaja,» seletas kosmeetik. Vastavalt oma näonaha tüübile tuleks valida endale sobiv toonik. Vesi viib meie näo ph taseme madalale ja näonahk hakkab tavaliselt alati peale pesemist kiskuma. Toonik neutraliseerib ph taseme ja tekitab nahale vajaliku niiskuskihi.

Aknest probleemne nahk on kosmeetiku sõnul aina levinum. Akne vorme on väga palju erinevaid ning paljude puhul saab kosmeetiku sõnul abi happehooldusest. «Nahaarstid määravad tavaliselt vaid ravimeid, kuid tänapäeval saadetakse patsiente ka juba kosmetiku juurde, kes teeb happehooldust. See on akne puhul väga tõhus ja soovitan probleemse näonahaga inimestele ka alati hapet sisaldavaid koorivaid näohooldus tooteid,» sõnas ta.

C vitamiin sobib igale nahatüübile

Veel üks naha elavdamise trikk on seerumi kasutamine, mis kujutab endast ülitugeva konsentratsiooniga turgutajat. «Seerumit ei peaks kasutama kogu aeg. Seda võiks teha aastas kaks korda kuurin,» rääkis Raa. Kuna seerum ei kaitse meid keskkonnamõjude ega päikese eest, siis see käib alati kreemi alla. Kel on probleeme naha kuivusega, soovitab kosmeetik hüaluroonhappega seerumit, samuti on olemas trimmivad või rasueritust reguleerivad seerumid. «Seerumit tuleks kasutada vastavalt naha hetkeolukorrale. C-vitamiin on ga toimeaine, mis sobib peaaegu igale nahatüübile. See on niivõrd tugev antioksüdant. Samuti ei ole nahatüüpi, millel ei võiks kasutada hüaluroonhapet,» sõnas ta.

Raa hoiatab aga naha ülepoputamise eest. «Kui käime iga kuu kosmeetiku juures, iga päev kasutame kreemi ja seerumit, teeme kord nädalas nahale maski, siis võib see naha loomulikud protsessid peatada ja nahk muutub nö laisaks,» rääkis Raa. Kosmeetiku sõnul peab kõike olema mõõdukalt ja vastaval vajadusele. Ka kreeme tuleb aastaringselt vahetada. Suvised kreemid ei sobi kindlasti talvel ja vastupidi. «Kui inimene ütleb, et tal on olnud kogu aeg rasune nahk, kuid ta on aasta või kaks kasutanud ühte ja sama rasusele nahale mõeldud kreemi. Sel juhul ongi ta oma naha ületoitnud ja nüüd on vaja muud toodet või hoopis hooldusest paus teha, et lasta nahal oma protsessid tagasi tööle panna,» sõnas ta.

