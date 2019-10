Sünteetilised kangad suurendavad vähi riski

Sünteetilised materjalid nagu polüester ja nailon on töötlemisel kokku puutunud tuhandete kemikaalidega, mis võivad niiskuse või kuumuse toimel imenduda ka inimorganismi. Stockholmi Ülikooli teadlased tegid kindlaks, et kõige rohkem kemikaale leidub polüestris.

Polüestrit valmistatakse kivisüsist, naftast ja veest. See on küll odav materjal, kuid kulub oluliselt kiiremini kui puuvillast riided. Polüester sisaldab rohkelt mikroplasti, mis jõuab riiete kiirel kulumisel ja väljavahetamisel keskkonda ning maailma veevarudesse.

Polüester sisaldab perfluoritud ühendeid, mis ladestuvad kokkupuutel nahaga aja pikku organismi ning võivad suurendada vähi riski, tekitada neerukahjustust ja vähendada viljakust. Näiteks leiti ühes uuringus, et polüestrist voodipesu kasutanud meestel on kehvem sperma kvaliteet. Puuvilla ja polüestri segu on sageli töödeldud formaldehüüdiga, mis on tuntud kantserogeen.

Sünteetiliste kangaste teine kahjulik mõju on see, et nad ei lase nahal hingata ning tekkinud higi kangasse ei imendu, mis suurendab bakterite kogust nahal. See võib tekitada nahaärritust ning aknet.

Ka mõned looduslikud materjalid võivad tegelikult sisaldada tervisele ohtlikke aineid. Näiteks bambusest tehtud kangast, mis on tekstuurilt õhkõrn ja pehme, on töödeldud süsinikdisulfiidi ja väävelhappega. Need ained võivad vähendada inimeste viljakust ning ärritada kopse.