Haapsalust pärit närvivaludes vaevlev naine vajab kiiresti abi

Silva on Haapsalust pärit noor naisterahvas, kes kannatab äärmuslikke piinu oma tervisliku olukorra tõttu. «Nimelt on jäänud veel paar päeva aega enne kui aegub Saksamaa haigla poolt pakutava protseduuri hinnapakkumine,» kirjutas Silva õde Piia Saago. «Kui selle aja jooksul ei saa meie pere ravimi summat kokku, siis lükkub jälle protseduur edasi, kuid minu õde on nii hullus seisus, et ei kannata enam kaua oodata.»

«Õde ise ei ole hetkel kahjuks võimeline antud teemaga tegelema,» selgitas Saago, miks ta rahakogumisega tegeleb.

«Olen 33-aastane naine, kellel on armastav abikaasa ja 13-aastane poeg. Kuigi olen veetnud suure osa oma elust tervisehädadega võideldes, siis on viimased 2 aastat olnud justkui põrgu…,» kirjutab Silva Naerata Ometi veebilehel.

«Mulle on pandud diagnoos: pudential neuralgia caused by the thethered cord syndrome which is caused by lipomeningomyelocele ehk seljaaju ja selgroo kombineeritud arenguhäire, mis on kaasa toonud seljaaju kahjustuse ja suured närvivalud (S1-S2 tasemel), mis kiirguvad kolme alakeha osasse.»

«Olen kodus piinlemas ja ükski arst ei oska mind aidata,» kirjutas Silva. «Nüüdseks on olukord selline, et on iga päev suur karjumise vajadus, terav sihin peas, sügav depressioon. Minu õde leidis tänu veebilehele Bookinghealth.com konsultandi, kes on aidanud leida Saksamaal haigla, mis tegeleb minusuguse diagnoosiga inimestega. See on minu viimane lootus, et ehk kui saaksin närvivalud kontrolli alla, siis saaks juba ka närvivalu rohtud maha jätta ning ehk lõpuks ka mingisuguse inimliku elu tagasi. Palun aidake mind!» kirjutas Silva.

Naerata Ometi veebilehel on üleskute: «Kui näed võimalust eraisikuna või ettevõttena panustada Tema ravisse, siis oleme juba ette tänulikud,» kirjutatakse lehel.

Abiprojekti eelarve on kokku 18 000 eurot, millest ravikulutused on 15 500 eurot.

Naerata Ometi MTÜ eesmärgiks on vahendada abi ühiskonna nõrgematele. Ühingu tegevus on suunatud peamiselt puudustkannatavate perede ja ravi vajavate inimeste abistamisele.