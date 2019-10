Naise siiratud nägu hakkab küljest kukkuma

Kuue aasta eest sai Carmen uudise, mida oli oodanud juba aastaid – siirdamiseks olid saadaval terve doonori nägu ja kael. Pärast ränka operatsiooni hakkas keha aga siirikut tõrjuma. Lõpuks said arstid olukorra kontrolli alla ja näis, et algab naise tee paranemisele. Ta elas enamasti valuvaba, aga mitte komplikatsioonideta elu.

Kuid tagasilöögid pole lõppenud. Naisel on tulnud ka nende aastate jooksul üle elada episoode, mille käigus keha on endiselt üritanud uut nägu tõrjuda. Mullu novembris kaotas ta täielikult nägemise, enamasti küll esialgsest rünnakust tingitult.

Nagu kõikide siiratud organite puhul, on Carmeni näol ja kaelal limiteeritud eluiga. Arstid arvasid, et uus nägu kestab 10-12 aastat. Kuid augustis tundis Carmen valu, mille sarnast pole enne tundnud. Ta nägu tursus ja kattus villidega.

Arstid avastasid, et veresooned, mis varustavad nägu verega, ei funktsioneerinud enam korralikult. Takistunud verevoolu tõttu hakkasid koed näos surema. Naise sõnul ei saa ta enam huuli kokku panna, on kaotanud osa vasakust ninasõõrmest, kulmud ja mõnevõrra talle pähe istutatud juukseid. Ta ei ole aga kaotanud optimismi. «Kui vaatan tagasi, mida kõike arstid on minuga koos seda protsessi läbi tehes õppinud, millistest kaardistamata vetest läbi käinud… Peatusin ja ütlesin, et on läinud päris hästi,» rääkis naine telefonivestluses, viibides elukaaslase kodus.