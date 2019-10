Vähiravifond jäi septembris 100 000 euroga miinusesse

«Suurt rõõmu valmistas uudis, et alates 1. oktoobrist hakkab Eesti Haigekassa kompenseerima kolme uut vähiravimit – soolekasvaja vastast Lonsurfi ja rinnavähi raviks mõeldud Kisqalit ja Ibrance'i,» märkis Toivo Tänavsuu. «Viimase pooleteise aasta jooksul on vähiravifond neid kolme ravimit soetanud kokku ligi 100 Eesti inimesele, panustades selleks sadu tuhandeid eurosid. Seejuures 80 protsendile nendest inimestest oleme ostnud just Lonsurfi. Nüüd siis võtab Haigekassa annetajatelt ravi rahastamise üle. Meie aga saame tõdeda, et oleme aidanud lühikese aja jooksul nii paljudel inimestel ületada ravi mittefinantseerimise kuristiku, kuhu nad muidu oleks lootusetult kukkunud.»