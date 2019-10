Hormonaalsed rasestumisvastased vahendid mõjuvad vaimsele tervisele halvasti

Uuringu tulemustest selgus, et kõik hormonaalsed rasestumisvastased vahendid suurendavad depressiooni riski ning spiraalid, plaastrid ja süstid ehk need vahendid, mille ainus toimeaine oli progesteroon, suurendasid riski rohkem kui ülejäänud vahendid. See, et spiraal kuulus kõige enam depressiooni riski suurendavate vahendite hulka, on märkimisväärne, sest varasemalt on arstidele õpetatud, et tegemist on paikselt mõjuva vahendiga, mille kõrvalmõjud meeleolule on leebemad. Risk oli kõige suurem vanusevahemikus 15–19.