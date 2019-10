Koljuluuta sündinud beebi on ületanud kõiki arstide antud lootusi

Kolme tütre ema Maria Santa Maria New Jerseyst on varasemalt sünnitanud kolm last ilma komplikatsioonideta. Tema kõige hilisema raseduse esimestel nädalatel diagnoositi lapsel haruldane meditsiiniline seisund, mis lõppeb peaaegu alati surmaga. Poisist sai aga ainuke teadaolev beebi, kes on selle diagnoosiga ellu jäänud, vahendab CNN.

Lucas vastsündinuna. FOTO: Kuvatõmmis CNNi videost

Beebil tuvastati ultraheliga, et osa tema pealuust on puudu. Arstide sõnul ei olnud lapsel mingisugust elulootust. Lapsel diagnoositi eksentsefaalia ehk haruldane seisund, mille puhul lapse pealuu ei ole täielikult väljaarenenud ning katmata aju osa puutub lootes kokku amnionivedelikuga. Pealuu kasvab enamasti aju järgi. Kui osa koljust puudub, võib see kasvada kõige vähem vastupanu osutava ala poole ning ajufunktsioonid võivad saada kahjustada. Varem teadaolevad sama diagnoosiga lapsed on kõik surnud. Kuigi Santa Maria arstid pakkusid talle võimalust lapsest loobuda või leppida sellega, et laps elab vaid mõned minutid. Naine valis viimase. Seega sündis Lucaseks nimetatud poiss. Tema kolm õde tulid poissi sünnitustuppa vaatama ning arstid, kus arstid seletasid neile, et nende väike vend, keda nad just kohtasid, sureb väga varsti. Naise abikaasa Augusto oli juba kokkuleppinud matusebürooga. Kuid tunnid möödusid ja Lucas hingas iseseisvalt ja isegi sõi. Juba siis oli ta elanud kauem kui kõik sama diagnoosiga lapsed.

Santa Maria hakkas juba kaaluma võimalust, et tema laps võib ellu jääda. North Jersey aju ja selgroo keskuse arst Tim Vogel pakkus välja operatsiooni, mis võiks Lucase ja tema peas oleva veeõhupalli meenutava moodustise stabiilsesse seisundisse viia. Kui see see vedelikukott oleks rebenenud, poleks saanud enam poisi elu päästa.

Osa poisi ajust oli väljaarenemata ning ilma koljuluu kaitseta. FOTO: Kuvatõmmis CNNi videost

Pool Lucase basaalganglionitest ehk aju osast, mis tegeleb sensoorsete ja motoorsete seostega ei olnud korralikult moodustunud. Teine osa oli aga normaalne ning kaitstud. Õnneks on noortel lastel kõrge neuroplastilisus ehk aju võime kohaneda ja uusi asju õppida. Kui Vogel eemaldas Lucase aju kahjustunud osa, siis suudab Vogeli arvates terve osa selle kohustused üle võtta. Protseduur vähendas ohtu krambihoogude ja edasise ajukahjustuse tekkimiseks. Siiski ei ole seda kunagi varem tehtud ja tulemust oli võimatu ette ennustada. Neli päeva pärast sündi oli võimalik last opereerida, lõikus läks hästi ning Lucas saadeti koju mõned nädalad hiljem.