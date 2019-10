Onkoloog Riina Kütner annab nõu: kes peaks pöörduma rinnakabinetti

Tõepoolest, rinnavähiravi on pideva arengus, viimaste aastate jooksul on uusi ravimeid pidevalt juurde tulnud, eriti süsteemravi osas. Hästi on arenenud HER2-positiivsete rinnavähipatsientide bioloogiline ravi, ka Eesti Haigekassa võimaldab nüüd kahte moodsat ravimit meie patsientidele, need on pertuzumab ja TDM1. Ootame pikisilmi, et saaks heakskiidu ka östrogeenpositiivsete kasvajate ravis kasutatavad CD4/6-inhibiitorid. Kaugelearenenud rinnavähiravi on sageli väga efektiivne, patsiendid on lausa kümneid aastaid ravil ja püsivad töövõimelised.