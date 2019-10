Ida-Tallinna Keskhaigla sünnitusmaja tähistab 215. juubelit

Keskhaigla sünnitusmajas näeb aastas ilmavalgust üle 4000 lapse, neist ligi 350 on enneaegset last. «Iga uue ilmakodaniku sünd on eriline ja meie personal on professionaalselt valmis noorte perede suurteks ootusteks. Meie kliinilise töö kvaliteedi näitajad on võrreldavad Euroopa tipphaiglatega. See kvaliteet on aastatepikkuse süstemaatilise ja järjekindla arengu rõõmustav tulemus,» kommenteeris Tamm.