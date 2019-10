Rikaste maade elanikke kimbutab tõsine probleem

Uuringud näitavad, et üksildastel inimestel on 50 protsenti suurem tõenäosus varem surra. Varasematest uuringutest on selgunud, et üks kolmandik ameeriklastest ja veidi üle ühe neljandiku brittidest on üksildased. Teadlased kinnitasid, et üksildus mõjutab varajase surma riski – leiti, et sotsiaalne eraldatus suurendab surma riski kuni 50 protsenti. Uuringus vaadeldi 148 uuringu tulemusi ning kasutati üle 300 000 inimese terviseandmeid.