80 protsenti inimestest on nakatunud HPV viirusega - kuidas vähki vältida?

Oma tervise eest hoolitsemine ja selle regulaarne kontrollimine on saamas elustiili osaks. Samal ajal on veel küllalt naisi, kes näiteks naistearsti juurde ei ole jõudnud aastakümneid. Qvalitas Artsikeskuse naistearst dr Katrin Seidelberg ütleb, et need naised, kes regulaarselt kontrollis ei käi, võtavad teadlikult riski oma tervise eest.

Põhjuseid, miks naised arsti juurde ei jõua, võib olla mitmeid: alusetu valehäbi, hirm, vaevuste puudumine ja seetõttu eksiarvamus, et kontrollis käia ei olegi vaja või ülikiire elutempo, mille tõttu lihtsalt ei leia aega arsti juurde minna. Ometi on teada, et parim, mida inimene haiguste ennetamiseks, leviku peatamiseks ja iseenda tervise heaks teha saab, on olla ohtudest teadlik ning regulaarselt tervist kontrollida.

Väga levinud

Eestis on emakakaelavähki haigestumine naha-, rinna ja käärsoolevähi järel neljandal kohal. Dr Katrin Seidelberg ütleb, et kuigi naised on teadlikud, et regulaarne günekoloogiline läbivaatus ja testimine emakakaelavähi varajaseks avastamiseks on vajalik, on palju naisi, kes regulaarselt naistearsti ei külasta. «Naistearsti külastatakse sagedamini fertiilses eas seoses raseduste ja sünnitustega. Hiljem, peale sünnitusi ning pre- ja postmenopausis, jääb külastusi harvemaks ja paljud ei pöördu enam üldse,» räägib ta ja rõhutab, et selleks, et võimalikult varakult avastada vähieelseid muutusi emakakaelas ja vähendada nii haigestumist emakakaela vähki, on vajalik naisi testida kolme-aastase intervalliga, regulaarselt võiks naistearsti juures kontrollis käia kord aastas.

Keha ravib ennast ise, kuid mitte alati

SYNLAB Eesti OÜ vastutav laborispetsialist Kaspar Ratnik ütleb, et HPV infektsioon ja selle kulg emakakaelavähiks on pikk ning aeglane protsess: «HPV infektsioon võib püsida aastaid ja siis kaduda või areneb paari aasta jooksul selliseks, kus esmased vähieelsed muutused on avastatavad. Raske düsplaasia areng võib aga aega võtta rohkem kui kümme aastat.» Dr Seidelberg lisab, 80 protsenti naistest nakatub elu jooksul HPV-ga, seejuures on kõige kõrgem nakatunute protsent noorte, 20-25aastaste naiste seas. «Enamus naistest, kes on viirusega nakatunud, paranevad spontaanselt. Tõenäosus, et organismi immuunsüsteem hävitab viiruse nakatumise järgselt paari aasta jooksul, on ligi 90 protsenti. Mida noorem on naine, seda suurem on tõenäosus, et immuunsüsteem saab viirusest jagu. Kui organism ei suuda viirust hävitada, siis on oht, et emakakaelas tekivad vähieelsed muutused. HPV testimine võimaldab välja selgitada need naised, kes vajavad sagedasemat jälgimist ja lisauuringuid,» tõdeb Seidelberg ja toob veel esile, et nakatumine HPV-ga võib toimuda korduvalt ja erinevate kõrge riski viiruse tüüpidega, mistõttu on regulaarne testimine vajalik.

Test vähiennetuseks