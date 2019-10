E-sigarettidest tingitud kopsukahjustused sarnanesid keemiarelvade mõjuga

Siiani pole teada, mis on põhjustanud eluohtlikke kopsuhaiguste puhangu 48 USA osariigis, mis 18 juhul on lõppenud surmaga. Ajakirja The New England Journal of Medicine avaldatud raportis. Uurijad on keskendunud saasteainetele ja ebaseaduslikele e-sigaretivedelikele, eriti neile, mis sisaldavad THCd ehk psühhoaktiivset komponenti marihuaanas, vahendab Ars Tehnika.