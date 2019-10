Suure stressi tõttu võib pimedaks jääda

Uuringutest on selgunud, et pikaajaline stress võib suurendada nägemisega seotud haiguste riski ning kiirendada nägemise halvenemist. Kortisool mõjutab silmade ja aju veresoonkonda – see suurendab silmades rõhku, kahjustab veresooni ning põhjustab põletikku. See kõik võib viia nägemise halvenemiseni . Stressi tõttu kaotatud nägemine võib stressi langedes taastuda – seetõttu on oluline, et arstid diagnoosides ja nõustades stressi maandamist rõhutaksid.

Saksa teadlased analüüsisid üle saja uuringu tulemusi ning leidsid, et stressi ja nägemise halvenemise vahel on selge põhjuslik seos. Sellepärast on oluline, et silmaarstid diagnoosi panemisel ja patsiendi nõustamisel ka stressi maandamise olulisust rõhutaksid. Selleks sobib hästi regulaarne füüsiline aktiivsus – 30 minutit päevas – ja tervislik toitumine ning piisav uni. Samuti on oluline, et patsient pimedaks jäämise tõttu veel rohkem stressi ei langeks, sest see võib olukorda süvendada.