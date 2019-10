Rasestumisvastane vahend, mis vähendab munasarjavähi riski

Metaanalüüsi tulemused langevad kokku varasematest väiksematest uuringutest saadud andmetega. Metaanalüüsi haarati kokku 11 uuringut. Munasarjavähi diagnoosimise šansisuhe (OR) spiraali kasutanutel mitte kunagi kasutajatega võrreldes 0,68.

Emakasiseseid vahendeid on kahesuguseid ja päris täpselt pole teada, kuidas need munasarjavähi eest kaitsevad. Vaskspiraal tekitab naise reproduktiivtraktis madala intensiivsusega põletikku ja oletatakse, et seeläbi aktiveeritud immuunrakud hävitavad vähieelseid rakke efektiivsemalt. Hormoonspiraalid sisaldavad levonorgestreeli, mille antiöstrogeenne efekt arvatavasti vähendab munasarjavähi tõenäosust.