Tulevased isad peaksid laste tervise nimel alkoholi vältima vähemalt nii kaua

Euroopa ennetava kardioloogia ajakirjas avaldatud uuringus väideti, et beebi riski kaasasündinud südamehaiguse tekkimiseks oli 44 protsenti kõrgem, kui isa joob alkoholi kolm kuud enne lapse eostamist. Ema puhul tõuseb risk 16 protsenti, võrreldes täieliku karskusega kuudel enne rasedust, vahendab New York Post .

Teadlased kogusid andmeid uuringutest, mis hõlmasid 41747 last südamehaigusega ning 297587 tervet last. See oli esimene metaanalüüs, mis hõlmas isade rolli. Kaasasündinud südamedefekt on üks levinumaid sünnidefekte, mis mõjutab umbes ühte protsenti sündidest. Defektid võivad viia südamehaiguseni hilisemas elus ja see on ühtlasi üks peamisi surnult sünni põhjuseid.