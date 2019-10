Toitumisteadlane: toidusõltuvus on tõsine haigus

Siiski peeti sel ajal sõltuvust tekitavateks toiduaineteks just sageli söödavaid toiduaineid, nagu mais, nisu, kohv, piim, munad. See seisukoht on muutunud, kuna tänapäeval peetakse kõrge süsivesikute- ja rasvasisaldusega töödeldud toite nagu pitsa, kartulikrõpsud, burgerid, friikartulid, koogid, šokolaad, jäätis jt. võimalikeks sõltuvuse tekitajateks. 1960. aastal asutati USA-s eneseabiorganisatsioon «Overeaters Anonymous» (anonüümsed ülesööjad -autor), mille peamine eesmärk oli aidata inimestel hoiduda sõltuvust tekitava toidu söömisest. Nad pakuvad ka 12-astmelist programmi sõltuvusest vabanemiseks.

Järgnevalt hakati uurima šokolaadisõltuvust, kuna šokolaad on, eriti naiste hulgas, toit, mille tarbimist on raske kontrollida. Šokolaadis on sageli palju suhkrut, rasva, aga ka psühhoaktiivseid aineid, nagu kofeiin ja teobromiin.

Inimesed võivad kasutada toitu valusate emotsioonide leevendamiseks

Selle sajandi alguses uuriti ülesöömist ja rasvumist põhjustavaid närvimehhanisme. Rottidega tehtud katsed näitasid, et suure suhkru- ja rasvasisaldusega toit suurendas nende kehakaalu ja tekitas toidusõltuvust. Teadlased järeldasid, et narkomaania ja toidusõltuvus põhinevad samadel neurobioloogilistel mehhanismidel.

Olgugi, et viimastel dekaadidel on teadusmaailmas arutletud toidusõltuvuse teemal intensiivselt, on arvamused vasturääkivad ja ei ole saavutatud ühtset seisukohta isegi termini «toidusõltuvus» kohta. Siiski, 2018. aasta kevadel avaldati ajakirjas «Nutrients» süstemaatiline ülevaade 52 toidusõltuvust käsitlevast uuringust ning tuldi järeldusele, et toidusõltuvus on olemas, kuna suurem osa uuringutest leidis tõendusmaterjali neuroloogilistest muutustest ja halvenenud kontrollist teatud toidu söömisel.

Toidusõltuvus on põhjus, miks mõned inimesed ei suuda teatud toitude liigsöömisest loobuda. Toidusõltuvus hõlmab samu aju piirkondi mis narkomaania. Töödeldud, suure suhkru- ja rasvasisaldusega toidul, on võimas mõju aju premeerimiskeskustele, mida põhjustavad aju neurotransmitterid, näiteks aju biokeemiat mõjutav dopamiin. Toidusõltuvust saab ära tunda samamoodi nagu iga sõltuvust: kui söömine on kontrollimatu ja söömist ei suudeta õigel ajal lõpetada. Sageli kaasneb sellega rasvumine ning südamehaiguste ja II tüüpi diabeedi riski suurenemine. Kuluvad ka liigesekõhred ning liikumine muutub üha valulikumaks.

Toidusõltuvust põhjustavad tegurid

Toidusõltuvust võivad põhjustada psühholoogilised, sotsiaalsed ja bioloogilised tegurid. Psühholoogilisteks teguriteks võivad olla näiteks emotsionaalne või seksuaalne väärkohtlemine, madal enesehinnang, lähedase inimese kaotus. Toidusõltuvust võib tekitada ka sotsiaalne eraldatus ning koolikiusamine. Bioloogilisi tegureid on vähem, nendest võib mainida hormoonsüsteemi tasakaaluhäireid ning mõningate ravimite kõrvaltoimeid.

Vahest võime ka teadmatusest põhjustada toidusõltuvust. Kui meil õnnestub midagi suurepäraselt, tahame seda ka lähedastega tähistada ja selle asemel, et minna näiteks perega loomaaeda või kinno, ostame koju tordi ja sööme seda koos. Ja seda tihti, kui midagi on korda läinud. Kui aga oleme mingil põhjusel kurvad, tekib soov lohutada end magusaga.