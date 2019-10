Uuringus tõestati seos e-sigarettides oleva nikotiini ja kopsuvähi vahel

Uuring avaldatus esmaspäeval ajakirjas Proceedings of the National Academy of Sciences. Leiti, et üheksal hiirel 40st, kes puutusid kokku nikotiini sisaldava e-sigareti auruga, tekkis kopsuvähk. Ilma nikotiinita auruga kokkupuutunud 20 hiirest ei tekkinud vähki ühelgi, vahendab Eurekalert.

Tulemused näitasid, et nikotiin e-sigarettide aurus võib tekitada vähki kopsus ja vähieelseid muutuseid põies. Teadlased väitsid, et kui nikotiin on jõudnud rakkudesse muudetakse see nitrosamiinideks, mis ei lahku rakkudest. Seetõttu ei saa nende taset mõõta väljaspool rakke, näiteks vereprooviga. Tulemused kinnitavad, et nikotiin on peamine põhjus, miks e-sigareti auruga kokkupuutunud hiirtel vähk tekkis.