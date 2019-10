Insuldipatsientide raviteekonda hakkab toetama haigekassa

«On hea meel, et kõik kuus haiglat, mis täiskasvanutele insuldi akuutravi pakuvad, näitasid üles tahet insuldipatsiendi raviteekonna parandamisesse panustada ja tulid välja ideedega, kuidas nad seda koostöös esmatasandi ja sotsiaalteenuste pakkujatega teeksid,» ütles haigekassa juhatuse liige ja hindamiskomisjoni esimees Maivi Parv. «Hindamiskomisjoni ettepanekul toetame nelja haiglat selleks, et nad töötaksid ideedega edasi,» selgitas Parv.

Esimese vooru toetus on mõeldud esmaste lahendusideede edasiarendamiseks ja koostööpartnerite kaasamiseks, samuti lahenduste väljatöötamise ja testimise üksikasjaliku plaani koostamiseks. Toetuse saajatel on selleks aega järgmise aasta 16. jaanuarini.

Arendusprojektide oodatavaks tulemuseks on uudsed ravikorralduslikud lahendused, mis on kasutajatega testitud ja hinnatud ning mida on otstarbekuse korral võimalik kõigis insuldi aktiivravi pakkuvates haiglates kasutusele võtta.