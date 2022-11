Energiajoogi tarbimine võib esile kutsuda valusa seisundi

Kõige ohtlikum võib olla aga energiajookide mõju südamele – 2016. aasta uuringust selgus, et energiajooki joonud 18–40-aastastel esines südamerütmihäireid ning et kõigest üks energiajook ahendab veresooni 90 minuti jooksul poole võrra. See on eriti ohtlik neile, kellel juba on südamehaigused või kõrge vererõhk, sest energiajoogid raskendavad südame tööd ning suurendavad insuldi ja infarkti riski.