Uuem tehnoloogia ja lahendus nahahoolduses: mis on IPL (Intense Pulsed Light)?

Mida peaks teadma enne IPL protseduurile minekut?

Kui on eelnevalt tehtud muid protseduure, näiteks happekoorimisi, siis see on ainult teretulnud. See tähendab, et nahk on juba tugevamaks protseduuriks nn ette valmistatud. Vahel, kui meie juurde tuleb inimene, kes ei ole varem ühtegi protseduuri endale teha lasknud, siis me soovitame teinekord esialgselt ka vaid nahka ettevalmistavaid protseduure, milleks ongi happekoorimised või süvaniisutamine või muu sarnane. Põhiline ongi, et nahk oleks niisutatud ja ettevalmistatud, siis toimib IPL ravi kõige paremini. IPL protseduur kestab koos konsultatsiooniga umbes tund aega.

Hästi oluline on siinkohal ka kosmeetikute ja tervishoiutöötajate koostöö. Ideaalis võiks nahaprobleemidega tegelemine toimida step-by-step. See tähendab, et alustada kergematest protseduuridest ja vajadusel liikuda tugevamateni. Kosmeetikud näiteks saavad suurepäraselt valmistada naha IPL raviks ette. IPL ravi aga peaks teostama Terviseameti ametlikus registris registreeritud tervishoiutöötaja, kellel on vastav väljaõpe. See kõik on vajalik, kuna tegemist on üsna intensiivse ja tugeva lähenemisega, mis sisaldab endas mitmeid meditsiinilisi teadmisi. Kui pindmised happekoorimised ei ole kosmeetiku juures pigmendilaikude helendamisel/eemaldamisel tulemusi andnud või punetavat näonahka rahustanud, siis olekski järgmine samm pöörduda kliinikusse ja seda võimalust võiks klientidele pakkuda. Sama kehtib tegelikult ka esmatasandi tervishoiutöötajate (pereõed ja- arstid) poolt jagatava infoga. Ka nemad saavad antud muredega suunata patsiendid otse vastavale protseduurile vastavasse kliinikusse, et tagada kiirem leevendus lühema ravijärjekorraga. Oluline on just ka kliendi/patsiendi teadlikkuse tõstmine ja talle valikuvõimaluste pakkumine.

Dr Marge Tampere (dermatoloog/ esteetilise meditsiini arst) kommentaar:

IPL ravi on nagu käepikendus dermatoloogilisele ravile ja hooldusele. Probleemidele, mida ei saa lahendada ravimitega, tuleb appi IPL (punetus ja laienenud kapillaarid rosaatsea puhul, akne armid ja jääknähud aktiivse ravi järgselt). Väga oluline on ka fotonoorenduse võimalus. Inimese vanuse üle otsustatakse kõige sagedamini näo ja käte naha järgi. Arstina saan nõustada igapäevase päikesekaitse olulisust ja soovitada naha vananemist pidurdavaid hooldustooteid, kuid olemasolevaid fotovananemise ilminguid need enam ei eemalda. Päikesest kahjustatud ja vananenud nahk on lõtv ja krobeline, kortsudele lisaks esineb ka ebaühtlast pigmentatsiooni ja laienenud kapillaare. IPL on tõhus valik naha üldise väljanägemise parandamiseks ja noorendamiseks.