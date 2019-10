Immuunpuudulikkusega Oleg sai ravi Inglismaal ja on kodumaa arstide jälgimise all

Kaheaastasel Olegil diagnoositi 2018. aasta alguses raske kaasasündinud immuunpuudulikkus. Olegi haiguse korral on organism väga vastuvõtlik teatud haigusetekitajatele, mis võivad endaga kaasa tuua raskeid kauakestvaid ja eluohtlikke infektsioone ning tüsistuste tekkimise ohu. Õnneks on tänapäeval võimalik seda haigust seljatada luuüdi tüvirakkude siirdamisega, mida teostatakse Inglismaal Newcastle’i lasteimmunoloogia keskuses.

Olegile siirati luuüdi tüvirakke esimest korda 2018. aasta juulis, kuid kahjuks tekkisid tüsistused ja täielik äratõukereaktsioon. Seetõttu vajas laps uut siirdamist, mis oli edukas, ning Olegi tervislik seisund on stabiliseerunud. Tänu sellele sai pere naasta kodumaale ja jääda Tallinna Lastehaigla arstide järelvalve alla.

Ema sõnul vajab Oleg praegu igapäevaselt ravimeid, kuna ta rakud ei ole veel piisavalt suured, et infektsioonide vastu võidelda. Ravimeid ning vedelikke tuleb Olegile ikka veel manustada ninasondi kaudu, kuid ema loodab, et peagi on võimalik see eemaldada. Samuti nendib ema, et kuna laps on pidanud veetma suurema osa oma lapsepõlvest haiglavoodis, on ta areng eakaaslastega võrreldes veidi aeglasem, kuid ta muutub iga päevaga aina aktiivsemaks ja uudishimulikumaks.

Olegi ravi ja haiglasviibimise eest tasus Eesti Haigekassa, kuid transpordi-, majutus- ja elamiskulud olid pere enda kanda. Kulude katmine käis perele aga üle jõu ning Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond otsustas heade annetajate toel Olegi välisraviga seonduvate kulude katmisel appi tulla. Olegi toetuseks kogus annetusi ka tänavune TÜK Lastefondi ja Klubi Tartu Maratoni koostöös toimunud Heateo jooks.

Olegi ema avaldab südamest suurt tänu kõigile headele annetajatele: «Tänu headele inimestele sai meie poeg läbida kaks korda vajaliku ravi ning saab täna rõõmsalt naeratada,» kinnitab ta. «Olegil ei ole olnud õiget lapsepõlve, kuna oleme pidanud elama erinevates haiglates alates tema 3. elukuust. Nüüd saab ta hakata elama tavalise lapse elu ja me jääme alati mäletama rasket perioodi Inglismaal, mil meid head inimesed toetasid. Heade inimeste annetused viisid suurepäraste tulemusteni ning taoline abi on rasketes olukordades hädavajalik.»

Ka Lastefondi tegevjuht Kadri Org tänab siiralt kõiki annetajaid, kelle toetus võimaldas Olegi pere pikaaegselt aidata. «Välisraviga kaasnevad suured kulud ning tihtipeale ei ole võimalik ette prognoosida, kui pikalt lapsega välismaal haiglas viibima peab. Meil on südamest hea meel, et saime heade annetajate toel võimaldada Olegile vajalikku ravil viibimist Inglismaal ning et nüüd on laps saanud koos oma emaga viimaks naasta kodumaale, et väikese terve poisina oma lapsepõlve nautima hakata.»