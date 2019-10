Kas tänane ravikindlustussüsteem on ajale jalgu jäänud?

Habichti sõnul ei taheta diskussiooni avada, sest kardetakse kulude kasvu. «Kuid täna on tihti nii, et kui kindlustamata inimese tervisega midagi hullu juhtub, siis hakatakse talle süsteemis kindlustust otsima, vormistatakse näiteks puue ja ravikulud tehakse seejärel nagunii,» rääkis Habicht.

Lisaks on arstid seatud maksuametniku rolli ja peavad kindlustamata patsiendile ütlema, et vabandust, aga mina teid aidata ei saa, kui te ravi eest ei maksa.

Muudatuse mõjud selguksid alles tulevikus ja keeruliseks teeb mõõtmise see, et kasu ei ole selgelt mõõdetav. «Siiski olen lootusrikas, et tänane koalitsioon on valmis teemat arutama, sest järjest rohkem inimesi, eriti noori, töötavad digiplatvormidel ja jäävad seetõttu ravikaitsest ilma,» lausus Habicht.