Vaimse häirega ema lasi oma tervel lapsel sadu erinevaid raviprotseduure läbida

Texases elav Kaylene Bowen-Wright mõisteti kuueks aastaks vangi oma poja haiguse võltsimise eest. Ema lasi poisile anda ravi ja teha operatsioone, mida laps tegelikult ei vajanud. Nüüd 10-aastaseks saanud poiss võeti ema juurest ära 2017. aastal peale seda, kui Dallase haigla teatas ametivõimudele, et terve lapse ema väitis, et poeg on haige.

Bowen-Wright kuulis oma karistusest reedel Dallase kohtusaalis peale seda, kui oli tunnistanud oma süüd lapse vigastamisel. Uurijate sõnul veetis Christopher Bowen seitse esimest eluaastat haigla ja kodu vahel sõeludes, sest ema väitis, et lapsel on mitmed terviseprobleemid, nagu vähk, lihasdüstroofia, südameprobleemid ja krambihood, kirjutab uudistekanal NBC Dallas-Fort Worth.

Christopher Bowen külastas seitsme eluaasta jooksul 320 korda haiglaid. FOTO: Kuvatõmmis uudistekanali NBCDFW videost

Nüüdseks 10-aastane Christopher puutus ebavajaliku ravi tõttu kokku kiiritusega, haigestus mitu korda sepsisesse ja kannatas veretrombide käes. Ema lasi arstidel pojale paigaldada söötmistoru ning sundis ta ratastooli. Väike poiss külastas haiglat rohkem kui 320 korda, mille jooksul sai 13 operatsiooni. Poiss eemaldati ema juurest 2017. aastal, kui Dallase haigla teatas lastekaitsele, et Christopher oli terve, kuigi ema oli väitnud, et laps on haige.