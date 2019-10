OECD eksperdid: rasvumisega seotud tervisehädad on riikidele suureks kuluallikaks

2019. aasta seisuga on pea 30 protsenti maailma elanikkonnast rasvunud. Kui rasvumine praeguses tempost kasvab, on 2030. aastaks üle poole maailma elanikkonnast rasvunud. Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) raporti järgi sureb järgmise 30 aasta jooksul 36-s OECD riigis rasvumisest tingitud haigustesse üle 90 miljoni inimese. Rasvumise tagajärjel tekkinud terviseprobleemide ravile kulub OECD riikides 3,3 protsenti SKP-st. Üle poole 34-st OECD riigi elanikkonnast on ülekaalulised ning iga neljas inimene rasvunud.

Rasvumine mõjutab negatiivselt nii füüsilist kui vaimset tervist, suurendades krooniliste haiguste riski. See suurendab diabeedi, vähi ja südamehaiguste riski ning depressiooni ja ärevushäirete riski.

Lastele mõjub liigne kehakaal eriti halvasti, sest selle tagajärjed võivad mõjutada nende ülejäänud elu kvaliteeti. Uuringutest on selgunud, et ülekaalulised lapsed on suurema tõenäosusega õnnetud, saavad koolis kehvemini hakkama ning langevad suurema tõenäosusega kiusamise ohvriks. Rasvumine suurendab lastel astma, diabeedi, südamehaiguste ja endokriinsüsteemi häirete riski.