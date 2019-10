Kümme päeva koomas ja pähe puuritud auk: loomakasvataja rääkis oma karmist listerioosi-kogemusest

Kadri meenutas, et ta läks mullikaid märgistama, kui pull ta ootamatult kõrgele vastu betoonseina paiskas. Sealt kukkus naine alla sõnnikusse ning võimas loom surus teda vastu maad, nii et ta ei saanud hingata ega appi karjuda. Õnneks lähedal olnud mehed jõudsid appi ning halvim õnnestus ära hoida.

Sõbranna soovitusel läks Kadri Pärnus EMO-sse. Seal peale sinikate ja marrastuste midagi erilist ei tuvastatud ning paar päeva hiljem oli Kadri tööl tagasi. Ent täpselt nädal pärast õnnetust algasid tal hommikul tugevad peavalud ning mõne tunniga tõusis palavik 40 kraadini. Kuidas ta haiglasse viidi, seda Kadri ei mäleta, küll aga seda, et järgmisel päeval võeti temalt seljaaju proov. Siis selguski, et ta on nakatunud listeeriasse, aga kuna tervislik seisund üha halvenes, viidi ta Pärnust Tartu kliinikusse.